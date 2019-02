Schock: Uber Eats zieht sich aus Österreich zurück

Im Rest von Europa entwickelt sich das Geschäft laut Unternehmensangaben dagegen gut. UberEats ist europaweit in 200 Städten in 13 Ländern vertreten und nach eigenen Angaben die „größte und am schnellsten wachsende App für Essenslieferungen in der Region“. Weltweit ist UberEats seit dem Start vor gut drei Jahren in mittlerweile mehr als 350 Städten in 35 Ländern aktiv.