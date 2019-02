Sinkendes Grundwasser lässt große Löcher entstehen

Die übermäßige Entnahme von Grundwasser über Jahre hinweg hat in einigen Gegenden des Iran schwerwiegende Folgen: Immer wieder tun sich plötzlich große, bis zu 60 Meter tiefe Senklöcher auf. Auch die Bewohner in der Hauptstadt Teheran sind betroffen. Der Boden dort sinkt gefährlich ab und verursacht Risse in den Häusern.