Neuen Wind in die Wohnung bringen

Einige Wohnungstrends bleiben auch 2019 topaktuell. Manches ist brandneu, andere Stile erfahren ein regelrechtes Comeback. Dabei sind Stil-Mixe und Kombinationen durchaus erwünscht. Auch im Wohnbereich gilt: Erlaubt ist, was gefällt.

Natürliche Farben und Materialien: Holz in sämtlichen Formen, Leder, Baumwolle und Leinen in allen organischen Formen und in hellen Naturtönen bleiben weiter voll im Trend. Dabei lassen sich auch ungewöhnliche Einzelstücke und antike Möbel ganz neu in Szene setzen.