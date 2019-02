Ausstellung in Schönbrunn macht gegen Palmöl mobil

Es findet sich in Schokolade, Margarine, Cremes, Fertiggebäck, Pizza und Waschmittel: Die Rede ist vom schier allgegenwärtigen Palmöl, das in den vergangenen Jahren verstärkt in die internationale Kritik geraten ist. Die Konsequenzen der Palmölproduktion sind verheerend. In Indonesien werden dafür Tausende Hektar Regenwälder zerstört - und Tiere wie Orang-Utans gefährdet. Darauf macht Greenpeace jetzt gemeinsam mit dem Tiergarten Schönbrunn in einer neuen Palmöl-Ausstellung aufmerksam.