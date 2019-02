Treffen Sie Kult-Rocker Shakin‘ Stevens!

Hit für Hit

Shakin’ Stevens erster UK-Hit war 1980 „Hot Dog“, dicht gefolgt von „Marie, Marie“. Jener Song war für mehr als neun Monate in den deutschen Charts und begründete seinen Erfolg in Europa. „This Ole House“ brachte Stevens in vielen Ländern international an die Spitze der Charts. Eine beeindruckende Serie von Hits folgte und er präsentierte eine Melange von verschiedenen Musikstilen, vom klassischen Rock über Cajun bis hin zu Latin, Blues und Americana.