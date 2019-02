Trend: Diese Schuhe sind jetzt angesagt

In einem bekannten Zitat heißt es: „Mit den richtigen Schuhen können Frauen die Welt beherrschen.“ Geht es nach den aktuellen Trends wären das für dieses Jahr Modelle aus transparentem Material oder mit Metallabsätzen. Beides wurde in so ziemlich jeder erdenklichen Schuhart umgesetzt, wodurch bestimmt auch Sie etwas nach Ihrem Geschmack in unserer Auswahl finden.