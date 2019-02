Drahthaar-Foxterrier gewann Westminster-Hundeshow

Ein Drahthaar-Foxterrier hat in diesem Jahr die renommierte Westminster-Hundeshow in New York gewonnen. Der sieben Jahre alte weiß-schwarz-braun gemusterte Rüde „King“ belegte am Dienstagabend (Ortszeit) im New Yorker Madison Square Garden in der Königskategorie „Best in Show“ den ersten Platz, wie der Westminster Kennel Club mitteilte. Zum 15. Mal hat damit ein Drahthaar-Foxterrier den begehrten Titel geholt. Viele Zuseher waren mit der Entscheidung allerdings nicht einverstanden.