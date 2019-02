Rettungsaktion bewahrte 200 Hunde vor dem Kochtopf

Tierschützer in Südkorea haben eine Aktion gestartet, um rund 200 Hunde vor dem Kochtopf zu bewahren. Die Tiere sollen in einer zweiwöchigen Aktion aus einer Hundefarm im Bezirk Hongseong, rund 150 Kilometer südlich von Seoul, befreit werden, sagte Kelly O‘Meara von der Organisation Humane Society International (HSI) am Mittwoch. Danach sollen sie ein neues Zuhause in den USA oder Kanada bekommen.