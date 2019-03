Die besten Tipps gegen Frühjahrsmüdigkeit

Bewegung ist ein Allheilmittel - nicht nur im Frühjahr. Doch vor allem jetzt locken die ersten Sonnenstrahlen nach draußen an die frische Luft. Dabei spielt es keine Rolle, welche Art von Bewegung Sie ausführen. Radfahren, Laufen, Walken oder einfach nur spazieren gehen - Bewegung an der frischen Luft regt die Lebensgeister an und vertreibt jegliche Art von Frühjahrsmüdigkeit.