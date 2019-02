Minister sorgt für Eklat um kranke Schwimmerin

Am Dienstag rüttelte die erfolgreiche und beliebte Schwimmerin Rikako Ikee die Nation mit der Nachricht auf, dass sie an Leukämie erkrankt sei. Ganz Japan zeigte sich vom persönlichen Schicksal der sympathischen 18-Jährigen schwer betroffen - nur Minister Yoshitaka Sakurada offenbar nicht wirklich! Der für die Olympischen Spiele zuständige Politiker sorgte sich eher um die japanischen Erfolge, als um die Gesundheit von Ikee. „Sie ist eine Athletin, in die wir große Hoffnungen setzen“, sagte Sakurada. „Ich bin sehr enttäuscht.“ Ohne Ikee, so der Minister, drohe der gesamten Olympiamannschaft ein Verlust an Schwung und Begeisterung.