Elle Macpherson zeigt auch mit 54 noch gern „Body“

Ihre sexy Kurven wird Macpherson am Opernball, der am 28. Februar im Haus am Ring gefeiert wird, wohl in einer besonders schöne Robe vorführen. Wie Richard Lugner nämlich bereits verriet, suchte sich die Beauty Designer und Kleid schon in Vorhinein selbst aus. Zum Leidwesen des Baumeisters, der seufzte: „Die Rechnung von dem Designer hat sie mir auch schon umgehängt.“