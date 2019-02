In Sri Lanka werden per Inserat Henker gesucht

Nachdem der Präsident Sri Lankas, Maithripala Sirisena, angekündigt hatte, in den kommenden Monaten erstmals seit 1976 wieder Todesurteile vollstrecken zu lassen, ist man in dem Inselstaat nun per Zeitungsinseraten auf der Suche nach Henkern. In der Staatszeitung „Daily News“ erschien zu diesem Zweck eine Anzeige, wonach die Strafvollzugsbehörde männliche Bürger Sri Lankas im Alter zwischen 18 und 45 Jahren mit „ausgezeichnetem moralischem Charakter“ sowie „sehr gutem Verstand und mentaler Stärke“ anwerben will.