Steirer (62) ertappte Einbrecher auf frischer Tat

Auf frischer Tat ertappte ein 62-jähriger Steirer in seinem Haus in St. Bartholomä (Bezirk Graz-Umgebung) einen Einbrecher. Er versuchte ihn, festzuhalten. Der Täter setzte sich aber zur Wehr und konnte sich losreißen. Der 62-Jährige wurde an der Hand leicht verletzt.