„Krieg gegen den Iran“: Wirbel um Netanyahu-Video

Zugleich bekräftigte sie, dass Österreich „ein überzeugter Unterstützer des Nuklearabkommens mit dem Iran“ bleibe. In Anspielung auf die Kritik an der „Anti-Iran-Konferenz“ meinte sie: „Ich verstehe Diplomatie als miteinander im Gespräch bleiben - unter allen Umständen.“ Kneissl und Netanyahu führten am Rande der Konferenz ein wenig Smalltalk. Die FPÖ-Ministerin wird genauso wie ihre Kollegen in der Regierungspartei von der israelischen Regierung boykottiert. Aus diesem Grund sorgte die Plauderei (siehe Video unten) für ein wenig Aufsehen.