Drei neue Schwarze und drei neue Rote

Nach Abtenau, Adnet und Bad Vigaun, wo bereits eine neue Bürgermeister-Generation im Amt ist, kommt es auch in Golling zur Wachablöse: VP-Ortschef Toni Kaufmann hat am 18. Juli 2018 sein Amt an Peter Harlander übergeben. Gab es 2014 dort nur einen FP-Gegenkandidaten, steigt mit Gemeinderat Thomas Bader nun ein neuer SP-Bürgermeisteranwärter in den Ring. Auch in Annaberg, Rußbach und St. Kolomann wird es neue Gesichter als Bürgermeister geben. Aber das ist eine andere, weitere Geschichte.