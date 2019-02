Kartellwächter eröffnen Verfahren gegen Amazon

Online-Riese zeigt sich kooperativ

Amazon wollte die anlaufenden Ermittlungen nicht kommentieren, zeigte sich jedoch kooperativ. „Wir werden vollumfänglich mit der BWB kooperieren und weiterhin daran arbeiten, kleine und mittlere Unternehmen in ihrem Wachstum zu unterstützen,“ hieß es vonseiten des Konzerns. „Amazon ist immer dann erfolgreich, wenn seine Verkäufer erfolgreich sind“, so ein Sprecher. „Die Verkäufe der Händler wachsen doppelt so schnell wie die von Amazon selbst in der EU.“ Zudem gebe Amazon jedes Jahr Milliarden aus, um den Verkäufern zu helfen, erfolgreich zu sein. Dabei würden die größten Investitionen in Fulfillment - also die Einlagerung und Verteilung der Produkte - und das Vertriebsnetz fließen.