Streit auf Bergbahnenparkplatz artete komplett aus

Es ist kein Einzelfall, immer öfter rasten Verkehrsteilnehmer wegen Nichtigkeiten aus. So machte eine Frau erst am 4. Februar einen Pizzazusteller in Itzling darauf aufmerksam, dass er gegen die Einbahn fuhr. Die Frau war mit ihrer Freundin in einem Auto in die richtige Richtung unterwegs. Als sie ausstieg, raste der Zusteller absichtlich auf sie zu. Die Salzburgerin musste zur Seite springen, um nicht verletzt zu werden.