Große Pensionswelle kommt

Denn der Blick in die Zukunft verheißt nichts Gutes: Auf Grund der Altersstruktur geht in den nächsten fünf bis zehn Jahren ein Drittel aller Polizisten in Pension. Doch der Innenminister will weiter sparen: Minus 15…% bei den Überstunden, ohne die ein regulärer Polizei-Betrieb nicht mehr möglich wäre, sollen wegfallen. Auf ganz Österreich umgelegt bedeutet das für heuer: Dann sind 690 Polizisten weniger auf der Straße!