SOS-Tipps bei den ersten grauen Haaren

Conditioner

Ob Sie sich für eine Coloration entscheiden oder zu Ihrer grauen Mähne stehen - was im Übrigen bei Männern (man denke an George Clooney), aber auch bei Frauen gut aussehen kann, ausreichend Pflege ist für einen schönen Look unabdinglich! Da die Haare mit zunehmenden Alter immer dünner werden, empfehlen wir zusätzlich zu Ihren Pflegeprodukten einen Pre-Shampoo Conditioner zu verwenden. Sie werden wie der Name schon verrät, vor der Reinigung verwendet.