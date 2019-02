Darum wollen Schüler das Rauchverbot wieder kippen

Ausgerechnet während der Semesterferien sorgen die Kärntner Schüler für Schlagzeilen: Sie fordern die Rückkehr der Raucherzonen in den Schul-Innenhöfen - und das trotz des Qualmverbots für alle unter 18-Jährigen! Begründung: Viele Jugendliche müssten jetzt auf der Straße rauchen. Das führe zu Konflikten mit Anrainern. In einer „Krone“-Umfrage erklären Schüler die Probleme an den Schulstandorten.