Formalfehler: Moscheen-Sperre sei „rechtswidrig“

Blümel: „Nicht nachvollziehbar“

Für Kultusminister Gernot Blümel (ÖVP) ist da Urteil nicht nachvollziehbar: „Wenn jemand gegen die positive Grundeinstellung in Staat und Gesellschaft handelt, muss das auch Konsequenzen haben.“ Wenn dazu gesetzliche Änderungen erforderlich seien, dann werde die Regierung diese auch in Angriff nehmen, denn: „Politischer Islam und Radikalisierung dürfen in unserem Land keinen Platz haben.“