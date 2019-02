Endlich ist der erste Trailer zu „Eiskönigin 2“ da

Die sehnlichst erwartete Fortsetzung wurde von den Regisseuren des ersten Teils aus dem Jahr 2013, Chris Buck und Jennifer Lee, inszeniert. Eiskönigin Elsa kämpft in dem ersten Clip gegen bedrohliche Wellen an. Ihre Schwester Anna ist offenbar in Not, Kristoff eilt im Rentiergalopp zu Hilfe. Auch wenn über den Inhalt des neuen Abenteuers noch nichts Konkretes zu erfahren ist: Es wird sicher wieder spannend werden!