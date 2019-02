ÖSV-Girls: „Wir haben nichts mehr zu verlieren“

Nur ein einziges Mal schaffte in diesem Winter eine Österreicherin den Sprung auf das Riesentorlauf-Podest im Weltcup: Stephanie Brunner war das nach acht fünften und vierten Plätzen Ende November im amerikanischen Killington gelungen. Damit hatte die Zillertalerin auch eine der längsten schwarzen Serien in der ÖSV-Geschichte beendet. 19 Rennen lang war den Österreicherinnen nach Eva-Maria Brems Sieg in Jasna im März 2016 das Stockerl verwehrt geblieben.