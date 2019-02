Brandstifter von Klagenfurt meldet sich zurück

Was auffällt...

Nach einer ganzen Reihe an Brandstiftungen dürfte es selbst dem Täter zu heiß geworden sein. Nach dem letzten Vorfall - am 22. Jänner in Welzenegg - tauchte er für mehrere Wochen ab. Schließlich hatte die Polizei im Jänner verstärkte Kontrollen angekündigt. Was zumindest auffällt, ist die Tatzeit: Meistens werden die Brände in Fischl und Welzenegg in der Zeit um 20 oder 21 Uhr gelegt.