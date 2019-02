Historischer Videobeweis bringt Ajax um Sensation!

Den ersten Kracher des Duelles gab es schon 18 Stunden vor der Partie: Ajax-Fans hatten vor dem Hotel, in dem die Gäste aus Madrid untergebracht waren, ein Feuerwerk gezündet, so die Real-Stars aus dem Schlaf gerissen. Kein Wunder, dass der Titelverteidiger zu Beginn etwas müde wirkte, Ajax mit dem frenetischen Publikum im Rücken groß aufspielte. Und die Spanier, bei denen Ramos sein 600. Spiel bestritt, dabei übrigens 24 Platzverweise kassiert hatte, in Bedrängnis brachte.