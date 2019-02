Strache sagt islamischem Antisemitismus Kampf an

„Europa steht eine Islamisierung bevor“

„Wir gehen nicht in eine offene Gesellschaft, sondern in eine antisemitische Gesellschaft wie in den 20er- und 30er-Jahren des vorigen Jahrhunderts“, sagte Ley. „Dieser Antisemitismus (der muslimische, Anm.) ist kein historischer, sondern ein aktueller.“ Ziel sei es, die gesamte Welt islamisch zu machen. Dabei sei die Vernichtung des Judentums „ein zentraler Aspekt“, so der Autor. „Europa steht eine Islamisierung bevor - und wenn Sie so wollen, die Endlösung des Judentums“, meinte er.