Christoph Waltz wettert: „Ich leide an Österreich“

Wie politisch dürfen Künstler sein? Darüber diskutierte am Mittwochabend eine spannende Runde bei Katia Wagner im krone.tv-Studio. Anlassfälle der jüngeren Vergangenheit waren etwa die heimischen Musik-Giganten Andreas Gabalier und Wolfgang Ambros. Nun gesellt sich der rot-weiß-rote Hollywood-Export Christoph Waltz dazu. In einem Interview mit der deutschen „Welt“ nahm er sich zur politischen Lage in der Alpenrepublik kein Blatt vor den Mund und wetterte: „Ich leide an Österreich.“ Es ist nicht das erste Mal, dass sich der gebürtige Wiener äußerst kritisch über seine Heimat äußert.