Radstädter Mega-Coup: Neuer Federer im Anflug

Die Tennis-Euphorie ist in Radstadt nach dem Aufstieg in die 2. Bundesliga riesig. Und sie könnte bald noch viel größer werden. Der Grund hat einen Namen: Jérôme Kym, mit 15 Jahren der jüngste Davis Cup-Spieler der Schweiz. Der 1,95 Meter-Hüne wird in seiner Heimat bereits als Nachfolger von Roger Federer gehandelt und könnte schon bald im Pongau aufschlagen. „Wir sind in Verhandlungen und hoffen, dass es klappt“, verriet Stefan Schiess. Der frühere STC-Manager wird Radstadts Teamchef Gerald Kamitz künftig in beratender Funktion unterstützen. „Wir geben uns gegenseitig professionelles Feedback, arbeiten toll zusammen“, zeigte sich Schiess begeistert.