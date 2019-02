Bulls sind schon „Auslaufmodell“

Noch fünf Heimspiele in der Zwischenrunde, noch zwei im Play-off-Viertelfinale - dann ist die Saison wenigstens gleich vorbei: Für so manchen enttäuschten Fan sind die Eisbullen nach der nächsten Peinlichkeit, dem 2:6-Abschuss zum Pick Round-Start, bereits ein „Auslaufmodell“. Wen wundert es? Auch nach dieser Länderspielpause setzte es eine Riesenenttäuschung, blieb Salzburgs Team hinter den Erwartungen. Nur blöd, dass die Eishockeyliga in die entscheidende Phase geht.