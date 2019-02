Häftling schluckte Gabel aus Metall

Mehr als nur gefordert waren am Dienstag und in der Nacht auf Dienstag die Justizwachebediensteten in der Grazer Karlau: Wie berichtet, musste ein randalierender Marokkaner in eine Einzelzelle abgesondert werden. Dort verstarb er allerdings im Schlaf. Vermutlich, weil er eine Überdosis Drogen erwischt konsumiert hatte. Eine Obduktion wurde angeordnet, die Polizei ermittelt.