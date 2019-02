Michael Schumacher feierte den „50er“ auf Mallorca

Wohlig-warmes Mallorca statt winterlich-kalte Schweiz - Michael Schumacher und seine Familie haben über Weihnachten und den Jahreswechsel offenbar einen Urlaub in südliche Gefilde unternommen! Per speziell ausgerüstetem Helikopter soll es kurz vor Weihnachten vom Schumacher-Anwesen in Gland am Genfer See in der Schweiz ab nach Mallorca gegangen sein. Ziel der Aktion war wohl, der seit ihrem schweren Skiunfall im Dezember 2013 pflegebedürftigen Formel-1-Legende auch während der Wintermonate Reha-Maßnahmen an der frischen und vor allem warmen Luft angedeihen lassen zu können.