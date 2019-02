Bewerber für Polizeischule müssen zur Wiederholung

„Die Personaloffensive des neuen Innenministers ist gescheitert“, so der Salzburger FSG-Gewerkschaftschef Walter Deisenberger: „Die für 2019 versprochenen 140 neuen Beamten sind so wohl nicht realisierbar.“ Weil die offiziellen Stellen ja die Schüler in der Statistik schon mitzählen. Und das ist bei der momentanen Personalsituation der Polizei eine echte Hiobsbotschaft.