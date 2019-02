European Tour schraubt Prämien dramatisch hinauf!

Bisher führte der auf der US-PGA-Tour spielende Amerikaner Brooks Koepka mit jeweils 2,16 Millionen Dollar für seine beiden Siege bei den US Open diese Wertung an. Die Gesamtdotation für das europäische Saisonfinale in Dubai bleibt zwar bei 8 Millionen Dollar, das Feld wird aber auf die Top 50 (bisher 60) verkleinert. Auch die Siegesprämien für die vorangehenden Rolex-Turniere wurden angehoben. Bei den Turkish Airlines Open gibt es für den Gewinner nun 2 Millionen (bisher 1,16) und bei der Nedbank Challenge in Sun City 2,5 statt 1,25 Millionen Dollar.