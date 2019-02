Riesen-Aufregung um blaue Wahlwerbung auf Türkisch

Andere Parteien führen Wahlkampf auf Deutsch

Die Parteien sind seit der Bürgermeisterwahl Ende 2017 gebrannte Kinder, was Wahlkämpfe in Fremdsprachen angeht. Damals warb SPÖ-Kandidat Bernhard Auinger auf Türkisch um Stimmen, was ihm gerade von der FPÖ herbe Kritik einbrachte. Nun betont Vizebürgermeisterin Anja Hagenauer, die Stadt-SPÖ führe einen rein deutschsprachigen Wahlkampf: „Das ist mir als Deutschlehrerin besonders wichtig.“