Telefonbetrügerin erbeutete wieder Bitcoin-Codes

Wieder hat es eine Telefonbetrügerin geschafft, sich in einer Trafik Bitcoin-Codes zu beschaffen: Die Frau, die akzentfreies Hochdeutsch spricht, erbeutete dabei 2000 Euro. Sie hatte sich in einer Spittaler Trafik als Mitarbeiterin einer bekannten Lieferfirma ausgegeben. Die Polizei rät zur Vorsicht: Man sollte Codes niemals am Telefon bekannt geben!