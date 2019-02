Februar 1934: Klassenkampf bis aufs Blut

Überraschungsmoment währte nur kurz

Um 13 Uhr griffen die Schutzbündler in Bruck an. Dank des Überraschungsmoments, so schildert Kurt Bauer, konnten sie die Stadt unter Kontrolle bringen und bis zum Abend halten. In Kapfenberg hingegen scheiterte der bloße Versuch, einen Generalstreik auszurufen. So wie in weiten Teilen des Landes arbeiteten die Arbeiter lieber weiter, als sich mit den Kämpfern zu solidarisieren.