100-jähriger Steirer noch immer bei der Feuerwehr

Mathias Schwenter erblickte am 6. Februar 1919 das Licht der Welt. Das Säen und Ernten, das Mähen, das Versorgen der Rinder und der Anbau von Gurken prägten die Arbeit am Deutschgreger-Hof. Doch auch die Hilfe am Nächsten hat im Leben des Landwirts stets eine große Rolle gespielt. So ging er am 1. Jänner 1934 als 15-Jähriger zur örtlichen Feuerwehr.