Nordische Ski-WM: Bilder, die um die Welt gehen

Jahrelange Planung

Zwei Jahre lang plante der ORF die Übertragung der Weltmeisterschaften. Die Bilder aus Seefeld gehen um die Welt, alleine 23 TV-Stationen von den USA bis China übertragen die Nordische Ski-WM. Der ORF sendet 60 Stunden live. „Alles was Kameramäßig ‘state of the art’ ist, haben wir im Einsatz“, schildert Regisseur Michael Kögler. Schienenkameras, Drohnen, einen so genannten Zeppelin, der 200 Meter in die Luft kann, Seilkameras und so weiter – den über hundert Kameraaugen soll möglichst nichts entgehen. Rund 50 Mitarbeiter aus Redaktion und Technik sollen für eine reibungslose Abwicklung sorgen.