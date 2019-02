Modehaus sperrt Gebäude-Eigentümer aus

Hein sieht Baier in der Pflicht

„Die Innenstadt hat ohnehin schon mit einigen Problemen zu kämpfen - dass man ein Gebäude in derartiger 1a-Toplage so verkommen lässt, ist für mich einfach unverständlich“, versteht Stadtrat Markus Hein die Welt nicht mehr. Er fordert VP-Wirtschaftsreferent Bernhard Baier auf, zu helfen, jahrelange „Missverständnisse“ zwischen Vermieter Generali und Mieter Kleider Bauer zu klären.