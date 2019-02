So haben Sie Ihren Burger noch nie gegessen! Kopieren

Die Geschichte des Hamburgers geht zurück ins letzte Jahrhundert. Um 1900 soll in deutscher Auswanderer in den USA einem hungrigen Gast schnell etwas auf die Hand gezaubert haben, dass dem heutigen Hamburger sehr ähnlich gewesen sein soll. Amerikanische Fast-Food-Ketten haben daraus einen Verkaufsschlager gemacht. Was also eigentlich als deutsche Erfindung galt, wird heutzutage immer mit Amerika in Verbindung gebracht. Die Idee, Rinder-Faschiertes zwischen zwei Brötchenhälften zu legen, wurde seither immer mehr erweitert. Vom Brötchen mit Fleischlaberl und Käse über Brötchen mit paniertem Fisch bis hin zum Sushi-Burger und Varianten mit schwarzem Brötchen gibt es mittlerweile auch schon süße Burger mit Marmelade gefüllt.