Wie die Murmeltiere sich in ihre Nestkammern verziehen, sehen auch Menschen vor allem in der dunklen Jahreszeit das Wohnzimmer als ein Art Höhle zum Einkuscheln. Diese muss natürlich Wärme ausstrahlen, was beispielsweise durch indirekte Lichtquellen in Warm-Weiß, Gelb und Orange gelingt. Auch Möbel und Wandfarben in Beige, Rot und Ocker erzeugen ein warmes Wohngefühl.