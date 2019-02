Ex-Kremlchef warnt: „Abrüstungsvertrag retten!“

„Zerstörerische Tendenzen“

Er sehe gefährliche zerstörerische Tendenzen in der Weltpolitik, so Gorbatschow. So wollten die USA mit dem Ausstieg aus dem Abkommen ihr Streben nach „absoluter militärischer Überlegenheit“ fortsetzen und sich von allen Einschränkungen in Rüstungsfragen lossagen.