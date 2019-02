BVT-Chef wollte politische Anfragen abstellen

Zum wiederholten Male betonte Amon am Mittwoch, dass die privaten als auch beruflichen Treffen kein Anlass zu Kritik seien. „Der Versuch, ein paar Dreckpatzerl zu schmeißen, geht ins Leere“, sagte der ÖVP-Fraktionschef im BVT-Ausschuss in Richtung Peter Pilz (Jetzt). Dass Treffen mit ihm zum Teil beruflich abgerechnet und in Zusammenhang mit der Causa Gabriel Lansky gestellt worden seien, wollte Amon nicht weiter kommentieren: „Wenn jemand eine Abrechnung legt und das irgendwie kommentiert, dann entzieht sich das meiner Kenntnis.“ Der ÖVP-Politiker betonte seine eindeutige Sicht: „Ich darf mich treffen, wo ich will und mit wem ich will.“