Große Unruhe in Verein für Pflege

Reaktionen auf Änderung fallen gemischt aus

Während die Änderung für Pjeta „keine Vorteile“ und teurere Betreuung für geschätzt „zwei Drittel der zu Pflegenden“ bedeutet, sind die Bürgermeister von Bad Wimsbach, Erwin Stürzlinger, und Eberstalzell, Franz Gimplinger, entspannter. „Ich glaube, dass die Abrechnung gerechter wird“, so Gimplinger. Stürzlinger ist gleichzeitig im SHV-Vorstand und beruhigt ebenfalls: „Der Verein zahlt Mitgliedern weiterhin rund 4 Euro pro Pflegestunde dazu. Der SHV will eben so abrechnen, wie mit allen anderen Gemeinden auch.“