Villach forderte Punkteabzug für Black Wings Linz!

„Die Play-Offs starten für uns heuer früher - nämlich jetzt!“ Was die Black Wings stets nur vom Hörensagen kannten, wird für Verteidiger Brocklehurst & Co. ab Donnerstag Realität: Für Eishockey-Linz geht’s bereits in der Zwischenrunde um alles - nämlich in der Quali-Runde um eines der letzten beiden Play-Off-Tickets! Und gleich Spiel 1 in Villach ist extra brisant