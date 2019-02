„Verunsicherung streuen ist kontraproduktiv“

„Kann nur an die Vernunft appellieren“

„Wir werden unseren Energie-Mix auf breite Beine stellen müssen - auch in Zukunft“, stellte Köstinger klar. Nur so könne man die Klimaziele erreichen. Sie ist optimistisch, dass Fragen der Bundesräte zur Ökostromnovelle in der Diskussion am Vortag geklärt und Bedenken ausgeräumt werden konnten und die Abstimmung positiv verlaufe. „Ich kann da nur an die Vernunft der jeweiligen Bundesräte appellieren, darüber noch einmal nachzudenken und im Interesse des Landes zu entscheiden", so Köstinger - schließlich gehe es nur um eine Nachfolgeregelung für eine dreijährige Überbrückung.