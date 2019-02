Sensation beim Schlager-Gipfel in Schladming

Was im Vorjahr so erfolgreich in der Hohenhaustenne von Schladming Premiere hatte, findet heuer am 26. März Fortsetzung. „smago!“, das dienstälteste Schlagerportal für deutschsprachige Musik, vergibt auch heuer in der Steiermark seine heiß begehrten Awards. Und die „Mutter aller Schlagerportale“ sorgt für diesmal ein echtes Highlight. Für Schlagerfans fallen Weihnachten und Ostern sprichwörtlich zusammen – denn Rier, Würcher und Wohlfahrt stehen als „Die großen 3 der Volksmusik“ noch einmal auf der Bühne.