„Waffen-Verleiher“ droht Rausschmiss bei Polizei

Öffentliche Verhandlung

Jetzt bot der Beamte 3000 Euro Bußgeld an, um die Sache zu bereinigen. Bei der öffentlichen Disziplinarverhandlung biss er aber damit auf Granit. Die Entlassung wird gefordert. Der Fall geht jetzt an das Bundesverwaltungsgericht in Wien, wo ein Einzelrichter in zweiter und letzter Instanz entscheidet. Der Polizist wollte sich auf „Krone“-Anfrage nicht zum Fall äußern.