Mega-Coup: Neuer Federer im Anflug auf Radstadt

Der 1,95 Meter-Hüne wird in seiner Heimat bereits als Nachfolger von Roger Federer gehandelt und könnte schon bald im Pongau aufschlagen. „Wir sind in Verhandlungen und hoffen, dass es klappt“, verriet Stefan Schiess. „Natürlich sind nach seinem sensationellen Einstand Anfang Februar im DavisCup-Doppel gegen Russland, in dem er gemeinsam mit Henri Laaksonen die beiden Top-100-Spieler Donskoy und Rublev besiegen konnte, sehr viele hinter ihm her. Aber ist ein Freund von Lukas Neumayer und die beiden sind intensivem SMS-Kontakt.“ Sollte es mit einer Verpflichtung bis 15. Februar (Nennschluss für die Bundesliga) nicht klappen, ist das Thema aber nicht vom Tisch. „Dann werden wir es für die kommenden Saison versuchen, wir arbeiten mit einem langfristigen Konzept.“