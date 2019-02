Hamburg - Das Venedig an der Elbe als Tor zur Welt

Ein ganz anderes Highlight bietet die Panik City - ein Museum auf der Reeperbahn in St. Pauli. Hier wurde die Udo Lindenberg Experience erschaffen, die sich selbst als „multimediale Erlebniswelt“ rund um das Schaffen und Lebenswerk des Deutschrockers versteht. „Herzlich willkommen in der Udo-Welt, macht euch locker“, begrüßt er das Publikum. Und schon gibt es die ersten Eindrücke seiner Geschichte im Video - überraschend, schnell und bunt, so wie das Leben des Rockers bislang auch verlaufen ist: Das Atlantic Hotel, wo er gerne an der Bar die berühmten „Likörelle“ malt, seine Suite, die „Panik Bude“, zahlreiche weitere Bilder und Schlagzeilen aus den vergangenen Jahrzehnten rauschen über den Bildschirm.